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المشري لـ السفير الألماني: لامكان لحفتر في العملية السياسية وليس له أي دور في المرحلة القادمة

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – تلقى رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الاثنين إتصالاً هاتفياً من سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا تم خلاله مناقشة الوضع السياسي وضرورة استئناف الحوار السياسي.

المشري أكد بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الاستشاري على ما وصفه بـ” الموقف الثابت للمجلس ” ، قائلاً :” لا مكان لحفتر في العملية السياسية وليس له أي دور في المرحلة القادمة”.

وتطرق الطرفان إلى ملف جائحة كورونا وإعطاء البلديات ووزارة الحكم المحلي مساحة أكبر في عملية مواجهة كورونا.

وأثنى رئيس مجلس الدولة  على دور ألمانيا وجهودها في حل الأزمة في ليبيا وما تقوم به من مساعٍ محايدة في هذا الخصوص.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • من هو هذا الحشرى حتى يتكلم على قائد بحجم المشير يسيطر على 90% من ارض ليبيا بينما هذا الحقير ساقط مع سقوط الصخيرات ولم يعد سوى واحد من حريم السلطان العثمانى مجرد حشرة لا وزن له ويكفى ان راسه الحقير فى مرمى نيران المشير يستطيع قطعها فى اى وقت ولكن نريدك حيا لتكون من الصاغرين فى زفة طرابلس الكبرى

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  • يظن هذا الاخوانى الحقير انه فى حمى السلطان العثمانى ونسى ان حفتر حفر قبر اردوغان من ليبيا فى قلب انقرة وكسر منقاره بعد ان انتظر خبر سار جاءه خبر انكسار تلو انكسار فهمت ياحمار فمن يحدد مسار العمل السياسى والعسكرى والاقتصادى هو المنتصر دائما المشير خليفة حفتر رغم انف الخوان ولم مش عاجبك اشرب من البحر ولو لم يكفى اشرب من بز موزة

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  •  ما يقوم به ابو رُغال المشري اليوم هو قيادي في حزب أخوان ليبيا من ﺧﻴﺎﻧﺔ للوطن ﻓﻬﻲ كارثه له قبل ما تكون للوطن فهي ﺃﻋﻈﻢ ﻭﺃﻛﺒﺮ خيانه وﻳﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﺸﺮ جميعهم ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺖ ﺍﻟﺨﺎﺋﻦ ، فكل ﻓﻌﻞ ﻣﺸﻴﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮﺀ ﺃﻥ ﻳﺠﺪ ﻣﺒﺮﺭﺍ ﻟﻔﺎﻋﻠﻪ ﺇﻻ‌ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ؛ فإﻧﻨﺎ ﻻ‌ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﺑﺪﺍ ﺃﻥ ﻧﺠﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﺒﺮﺭ ، فمهما ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻓﻌﻚ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺸﻴﻦ ﻓﻬﻮ سبب واهي وصغير أمام عظمة الوطن فأبداً ﻻ‌ ﻳﺸﻔﻊ ﻟﻚ ﻟﺘﺒﻴﻊ ﻭﻃﻨﻚ ﻭ ﺗﻐﺪﻭ ﻓﻲ ﻋﺮﻓﻪ ﺧﺎﺋﻦ . ﻣﻬﻤﺎ ﺍﺧﺘﻠﻔﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﻓﻜﺎﺭﻧﺎ ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺋﺪﻧﺎ ﺃﻭ ﻣﺒﺎﺩﺋﻨﺎ ، مع الشركاء في الوطن ﻣﻬﻤﺎ ﻇﻠﻤَﻨَﺎ ﻗﻮﻣﻨﺎ ، ﻭ ﺃﻫﻞ ﻭﻃﻨﻨﺎ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻓﻬﺬﺍ ﺃﺑﺪﺍ ( ﻻ‌ ﻳﻤﻜﻨﻪ ) ﺃﻥ ﻳﺒﺮﺭ ﻟﻨﺎ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ . ﺛﻼ‌ﺛﺔ ﺻﻔﺎﺕ ﺃﺣﺪﺍﻫﻦ ﻻ‌ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ‌ ﺑﺎﻷ‌ﺧﺮﻯ : ( ﺍﻟﻐـﺪﺭ ، ﻭ ﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ، ﻭ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ) . ﻓﺎﻟﻐﺪﺭ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ، ﻭ ﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ، ﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﻗﺒﺢ ﻭ ﺃﺭﺫﻝ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺠﺘﻤﻊ في ﺇﻧﺴﺎﻥ . ﺣﺘﻰ ﺃﻗﺒﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺻﻔﺎﺕ ﻳﻜﺮﻩ ﻭﻳﻤﻘﺖ ﺍﻟﺨﺎﺋﻦ ﻭ ﻳﺰﺩﺭﻳﻪ ، ﻷ‌ﻥ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺗﻌﻨﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺮﻭﺀﺓ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ، ﻭﺍﻹ‌ﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ( ﻻ‌ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﻭﺀﺓ ) ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ( ﻳﺒﻴﻊ ﻋِﺮﺿﻪُ ﻭﺷﺮﻓﻪ ) ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ( ﻳﺒﻴﻊ ﻭﻃﻨﻪ ) ، ﻷ‌ﻥ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻫﻮ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﺸﺮﻑ ﻟﻺ‌ﻧﺴﺎﻥ . ﻭﻣﻦ ﻫﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻃﻨﻪ ﻳﻬﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺷﺮﻓﻪُ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ . ﻗﺪ ﺃﺧﺘﻠﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﻗﺪ ﺃﻣﻘﺘﻪ ﻭﺃﻣﻘﺖ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ، ﻗﺪ ﻳﻈﻠﻤﻨﻲ ﻭﻃﻨﻲ فأضطر للعيش في وطن غيره ﻗﺪ ﺃﺣﻴﺎ داخل وطني ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺃﻟﻘﺎﻩ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ وطني ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﺮﻑ ﺃﻭ ﺩﻳﻦ ﺃﻭ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺃﻭ ﻓﻜﺮ ( ﻳﺒﺮﺭ ﻟﻲ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻭﻃﻨﻲ ) . ﺃﻧﻪ ( ﺍﻟﻌﺎﺭ ) ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻥ ﺗﺨﻮﻥ ﻭﻃﻨﻚ ، ﺃﻧﻪ ﻋﺎﺭ ﻟﻦ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺃﻥ ﺗﻠﺒﺴﻪ ﻭﺣﺪﻙ ﺑﻞ سيلبسه معك ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻫﻠﻚ ﻭﺫﺭﻳﺘﻚ ، ﺳﻮﻑ ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺷﺰﺭﺍ ، ﺳﻮﻑ ﻳﺰﺩﺭﻭﻧﻬﻢ ، ( ﻟﻴﺲ ﻷ‌ﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺷﺮﺍﺭ ) ، ﺑﻞ ( ﻷ‌ﻥ ﺠﺮﻡ خيانة الوطن ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﺘﺮﻓﺘﻪ ﻋﻈﻴﻢ ) ، ﻭﻋﻈﻴﻢٌ ﺟﺪﺍ ، ﻟﺬﺍ فأﻧﺖ ﺑﻪ ﺗﻈﻠﻢ ﻧﻔﺴﻚ ﻭﺃﻫﻠﻚ ﻓﻮﻕ ﻇﻠﻤﻚ ﻟﻮﻃﻨﻚ ﻭﺃﻫﻞ ﻭﻃﻨﻚ ، ﻭﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻲﺀ ﻳﻐﻔﺮ ﺧﻄﻴﺌﺔ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ـ ﻟﻸ‌ﺳﻒ ـ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻲﺀ ﺃﺑﺪﺍ . ﺣﺘﻰ ( ﻣﻦ ﺗﺨﻮﻥ ﻭﻃﻨﻚ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ) ، سينظرون ﺇﻟﻴﻚ ﻛﺸﺨﺺ ( ﺣﻘﻴﺮ ) ، ﻫﻢ ﻻ‌ ﻳﺜﻘﻮﻥ ﺑﻚ ﻭﻻ‌ ﻳﺤﺘﺮﻣﻮﻧﻚ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ يمقتوك ويكرهوك ﻭﺃﻥ ﺃﻇﻬﺮﻭﺍ ﻟﻚ ﺍﻻ‌ﺣﺘﺮﺍﻡ ، فأنهم ﻳﺒﻄﻨﻮﻥ لك ﺍﻟﻤﻘﺖ ﻭ ﺍﻻ‌ﺯﺩﺭﺍﺀ  ، ﻓﻬﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﻻ‌ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻌﺎﻗﻞ ﺃﻥ ﻳﺄﻣﻦ ﺍﻟﺨﻮﺍﻥ ، ﻭ ﻣﻦ ﻳﺒﻴﻊ ﻭﻃﻨﻪ ﻳﺒﻴﻊ ﺃﻭﻃﺎﻥ ﻏﻴﺮﻩ بسهوله . ﻭﻣﻦ ﻫﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻃﻨﻪ ، ﺗﻬﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭﻃﺎﻥ ﺍﻵ‌ﺧﺮﻳﻦ ﻳﺬﻫﺐ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻭ ( ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻮﻃﻦ ) ﻣﺎ ﺑﻘﻴﺖ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷ‌ﺭﺽ ، ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﺬﺭﻙ ﻟﻠﺨﻴﺎﻧﺔ ، فلا ﻋﺎﺫﺭ ﻟﻚ ) ، ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ ﻻ‌ ﻳﻨﺴﻰ ﻣﻦ ﻏﺪﺭ ﺑﻪ ﻭﺧﺎﻥ ( ﺳﺮﺍً ﺃﻭ ﻋﻠﻨﺎً ) ﻓﺎﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﺧﻴﺎﻧﺔ ، ﻭﺟﻪ ﻗﺒﻴﺢ ﻻ‌ يُجمله شئ ، ﻭﺃﻥ ﺻَﻔَﺤَﺖْ ﺍﻟﺴُﻠﻄﺎﺕ ﻋﻦ ﺧﺎﺋﻦ ـ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ـ فالوطن ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻻ‌ ﻳﺼﻔﺢ ﺃﺑﺪﺍ ، ﻭ ﻳﻈﻼ‌ﻥ ﻳﺬﻛﺮﺍﻥ ﺍﻟﺨﺎﺋﻦ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ . ﻓﻬﻤﺎ ( ﻻ‌ ﻳﻐﻔﺮﺍﻥ ﻟﺨﺎﺋﻦ ) ﺃﺑﺪﺍ ،

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