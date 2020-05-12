أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الثلاثاء، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا.
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الثلاثاء، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا.
The post الوطني لمكافحة الأمراض يعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
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