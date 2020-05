الأمم المتحدة تحذر من توسع أنشطة ” داعش” في الجنوب الليبي

كشف تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة ” أنطونيو

غوتيريس”، الاثنين، أن تنظيم “داعش” يقوم بتوسيع أنشطته في الجنوب الليبي.

وأوضح التقرير الصادر عن عمل البعثة الأممية منذ يناير الماضي،

الذي قدمه غوتيريس إلى مجلس الأمن، أن تنظيم ” داعش ” وغيره من الجماعات

الإرهابية تسعى إلى استغلال حالة انعدام الأمن بصفة عامة في جنوب ليبيا لتوسيع نطاق

أنشطتها، مبيناً أن أفراد يشتبه في انتمائهم

لتنظيم داعش الارهابي هاجموا نقطة تفتيش غرب مدينة مرزق الجنوبية، ما أسفر عن مقتل

عنصر أمني واحد في 28 يناير الماضي .

و أشار فيديو لأحد زعماء التنظيم في ليبيا، محمود مسعود البرعصي،

المعروف بـ”أبو مصعب الليبي” يتحدث فيه عن أن ليبيا أصبحت الآن محورا من

المحاور الرئيسية لعمليات التنظيم المقبلة، التي تهدف إلى التعويض عن خسارة الأرض والنفوذ

في سورية”… وفق ما أفاد به التقرير .

