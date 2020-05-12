أعلن المجلس البلدي أبو سليم البدء في تدريب مجموعات الرصد والتقصي والاستجابة السريعة الفرعية ، على كيفية استخدام الاختبار السريع (rapid test) الخاص بفيروس “كوفيد-19”.

وأكد المكتب الإعلامي لبلدية أبوسليم انطلاق المرحلة الاولى الخاصة بتدريب مجموعات الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمرافق الصحية ببلدية أبوسليم، وعلى كيفية اخذ العينات لإجراء الاختبار السريع .

وشملت العينات العشوائية موظفي غرفة عمليات الصحة ابوسليم، كنقطة بداية على ان يتم الاستمرار في أخذ العينات من العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمرافق لمعرفة الوضع الوبائي والصحي .

وأشارت البلدية إلى أن الاختبار السريع يعتبر إجراء استرشادي ضمن الدراسات للصحة المجتمعية الخاصة بمدى انتشار فيروس كورونا ( كوفيد – 19 )