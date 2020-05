منظمة دولية تتصدق على ليبيا بـ 82 طنا من المستلزمات والأدوية الطبية

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة في ليبيا “اليونيسيف”، الثلاثاء، أنها تصدقت بما يقرب من 82 طنا من المستلزمات الطبية والأدوية إلى ليبيا.

وأوضح المكتب الإعلامي للمنظمة فى بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن 120 ألف إمرأة وطفل سوف يستفيدون من هذه المستلزمات، لتوفير الاحتياجات الضرورية لتنفيذ برنامج متكامل لصحة الأم والطفل.

وأشار المكتب إلى أن هذه الإمدادات ستضمن تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وخدمات رعاية صحة الأمهات والمواليد الجدد، لافتا إلى أنه من خلال برنامج بلديتي ستصبح هذه المساعدة ذات أهمية في ظل مكافحة انتشار فيروس كورونا.

