الثني يبحث الأوضاع ببلدية توكرة
بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |
12 May, 2020
التقى رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني عضو مجلس النواب يوسف العقوري لبحث عددا من المشاريع ببلدية توكرة
وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية للحكومة الليبية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمكتب الثني في مقر ديوان مجلس بمدينة بنغازي بحث آليات حل مشكلة نقص المياه بخط بنينا توكرة كما جرى مناقشة مشروع انشاء عدد من المباني الإدارية ببلدية توكرة، ومنها مبنى لفرع جهاز الحرس البلدي، ومصلحة الأحوال المدنية وبحث الاجتماع حل مشكلة القمامة ببلدية توكرة، ومنح الثني الإذن بإنشاء طريق تنسلوخ بطول 6 كيلو متر.
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