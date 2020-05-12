التقى رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني عضو مجلس النواب يوسف العقوري لبحث عددا من المشاريع ببلدية توكرة

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية للحكومة الليبية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمكتب الثني في مقر ديوان مجلس بمدينة بنغازي بحث آليات حل مشكلة نقص المياه بخط بنينا توكرة كما جرى مناقشة مشروع انشاء عدد من المباني الإدارية ببلدية توكرة، ومنها مبنى لفرع جهاز الحرس البلدي، ومصلحة الأحوال المدنية وبحث الاجتماع حل مشكلة القمامة ببلدية توكرة، ومنح الثني الإذن بإنشاء طريق تنسلوخ بطول 6 كيلو متر.