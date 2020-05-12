«المسلاتي»: تولي السراج لـ«الرئاسات الثلاث» لا يخلو من ميول دكتاتورية

عبر رجب المسلاتي، المحافظ الأسبق مصرف ليبيا، عن استغرابه من تمسك فائز السراج بثلاث مناصب، مشددا على أن هذا الأمر لا يخلو من ميول ديكتاتورية.

وقال المسلاتي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “يحدث أحيانا في بعض الدول ولظروف طارئة ومؤقتة أن يتولّى رئيس الدولة وبالتالي القائد الأعلى للقوات المسلحة، منصب رئيس مجلس الوزراء أيضا”.

وأضاف “لكن تمسك فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي بالرئاسات الثلاث معا وفي نفس الوقت ومنذ تولّيه الحكم لا يخلو من ميول دكتاتورية”.

وكان المحافظ الأسبق لمصرف ليبيا المركزي، قد أكد في منشور سابق له أنه لا يتوقع من المجلس الرئاسي الذي يتزعمه “فائز السراج” مرونة أو أية استعدادات للتفاهم، أو قبولا بأي مصالحة.

وقال «المسلاتي» خلال المنشور الذي انتقد فيها ما يعرف بالمجلس الرئاسي: “لا تتوقعوا من الرئاسي مرونة ولا استعدادا للتفاهم أو قبولا بأي مصالحة بعد أن عقد حلفا مع رجب (الغير) طيب أردوغان”.