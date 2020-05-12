وصول دفعتين من عالقي اجدابيا بمصر إلى منفذ امساعد

أعلنت مديرية أمن اجدابيا، اليوم الثلاثاء، وصول دفعتين من أهالي المدينة العالقين بجمهورية مصر العربية إلى منفذ امساعد البري، حيث كان في استقبالهم اللجنة الأمنية لمكافحة وباء «كورونا المستجد» والمرسلة إلى المنفذ منذ أكثر من يومين بقرار من رئيس الغرفة الأمنية المشتركة اجدابيا، العقيد ونيس الشكري.

كما أرسلت إلى المنفذ بعض دوريات الشرطة وسيارت إسعاف، وحافلة ركاب، وشاحنة لنقل الأمتعة والحقائب تابعة لمديرية الأمن بهدف تسهيل دخول العالقين، وذلك حسب بيان منشور على صفحة مديرية أمن اجدابيا بموقع «فيسبوك» طالب العائدين بضرورة الالتزام والتقييد بتعليمات اللجنة الطبية طوال فترة الحجر الصحي.

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وأشار البيان إلى تسكين دفعة العالقين الثانية بالكامل، التي بغلت أعدادها 51 عائلة، وقدمت مديرية الأمن اعتذارها عن أي تقصير «خارج عن الإرادة»، مشيرة إلى بذلها قصارى جهدها لتأمين عودة العالقين وتسكينهم.

يشار إلى إعداد مديرية أمن اجدابيا كشوفًا بأسماء العالقين بمصر للعمل على إعادتهم، وطالبت في 2 مايو الجاري سكان المدينة وضواحيها من بلديتي البيضان والزويتينة، والعالقين خارج البلاد، أو حتى ذويهم في ليبيا، بضرورة التواصل مع قسم العلاقات العامة التابع لها لإعداد الكشف النهائي الخاص بالعالقين من أبناء المدينة وضواحيها.

ونهاية أبريل الماضي، أعلنت المديرية مواصلة قسم الأشغال التابع لها أعمال تجهيز فندق «آمال ليبيا» والمخصص لاستقبال أبناء المدينة من العالقين في الخارج.

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