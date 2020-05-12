برلماني تونسي: حادثة الطائرة التركية بمثابة مقدمات لإقحام تونس في الحرب الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عن حركة الجبهة الشعبية التونسية منجي الرحوي إن حزبه يرفض رفضا تاما إقحام تونس في سياسة المحاور.

الرحوي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الاثنين أوضح أن حادثة الطائرة التركية بمثابة مقدمات لإقحام تونس في الحرب الليبية من قبل بلد يقود محورا منخرطا في قرع طبول الحرب في ليبيا.

وأكد أن الموقف الرسمي والطبيعي لتونس هو دعم الحل السياسي السلمي في الشقيقة ليبيا وهو ما يتضارب مع مصالح بعض الأطراف التي تدفع نحو الحل العسكري ونحو الاقتتال بين الليبيين.

عضو مجلس النواب عن الجبهة الشعبية طالب رئاسة الجمهورية بتوضيح تفاصيل نزول الطائرة التركية،متسائلا عن مدى المام الجهات التونسية بموعد نزولها وإن كان نزولها مبرمجا أم مفاجئا؟.

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