أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الثلاثاء، عن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح المكتب الإعلامي للمركز أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع استلم 100 عينة للكشف عن فيروس كورونا، و بينت نتائج الفحص خلوها جميعا من الفيروس .

وأشار المكتب إلى أن إجمالي عدد الإصابات 64، منهم 33 حالات النشطة، و 2 متعافين، و 3 وفيات حتى الآن.

