نائب عن حركة الشعب التونسية: نرفض إستباحة أراضينا من طرف دولة لديها مشاريع معادية للأمة

ليبيا – قال النائب عن حركة الشعب التونسي رضا الدلاعي إن هبوط الطائرة التركية في جزيرة جربة جنوبي تونس محملة بمساعدات طبية موجهة إلى ليبيا خطوة غير مرحب بها، مؤكدا رفض حزبه استباحة الأراضي التونسية من طرف دولة لديها مشاريع معادية للأمة.

الدلاعي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الاثنين أضاف:” أن الدور التركي مشبوه في ليبيا وفي أكثر من منطقة عربية على غرار سوريا وهو ما يجعلنا ننظر بريب إلى نزول هذه الطائرة”.

وتابع:” حتى لو فرضنا أنها تحمل مساعدات طبية فعلا فإن الجهة التركية منحازة إلى طرف بعينه في ليبيا ونحن نعتبرها جهة غير محايدة، وبالتالي فإن هذه المساعدات ستكون موجهة لأطراف بعينها وليس لعموم الشعب الليبي وهذا فيه مساس بالوحدة الليبية وبالقرار الوطني الليبي”.

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