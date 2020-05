أوحيدة: السلطان التركي المعتوه ليس لديه دعم شعبي في تونس والجزائر لمغامراته في ليبيا

قال الكاتب الصحفي المستقل علي أوحيدة، الثلاثاء، إن الجميع يخلط في اعتبار أن الميلشيات ومجالس الشورى والاخوان يمثلون الإرهاب، مؤكدا أن هذا الخلط سرد ساذج ويهدف فقط لإرضاء الغرب الذي يرعاهم.

وأوضح أوحيدة في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هؤلاء الميلشيات ومجالس الشورى والأخوان في الحقيقة يمثلون الاستعمار الجديد للدول العربية ونوع أخر متقدم من الإحتلال والسيطرة.

وأشار أوحيدة، في تغريدة أخرى له إلى أن البيان الخماسي المصري الأوروبي ربما هو البداية الفعلية لاستنزاف أردوغان المنهك اقتصاديا ودبلوماسيا، لافتا إلى أن الدول الخمس سوف تجره هو ومؤيدوه بما فيهم دول شمال أفريقيا إلى ما لا يحمد عقباه.

وأضاف أوحيدة أن السلطان التركي المعتوه لا يوجد له دعم شعبي يذكر في تونس ولا في الجزائر لمغامراته ، موضحا أن أي عدوان تركي ثابت انطلاقا من تونس ضد ليبيا سيعني نهاية النظام الحاكم.

