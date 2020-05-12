داخلية الوفاق: دوريات لحفظ الأمن في تاجوراء وصبراته والعجيلات

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إقامة دوريات في مدينة تاجوراء لحفظ الأمن في المدينة. وأكد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق استمرار عمل الدوريات والتمركزات الأمنية التابعة لمديرية أمن تاجوراء بـالـتعـاون مـع الأجـهزة الأمـنـية الأخرى الـعاملة داخـل البـلـدية بإقـامـة نقاط تفتيش واستيقافات ليلية لتطبيق قرار حظر التجول وتـنفيذ الـخـطة الأمـنـية الـمشـتركـة رقـم (7) لـسـنة 2020م بشأن حظر التجوال ببلدية تاجوراء خلال شهر رمضان المبارك لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. وبين المكتب الإعلامي أن الإدارة الـعامـة للـدعـم الـمركـزي تقوم مـن خـلال فـروعـها ومـكاتـبـها بالـحفـاظ عـلـى الأمـن والاسـتقـرار وتـأمـين مـناطـق “صبراتة، العجيلات، بوابة نجمة وهلال” وتـسيـير حـركـة الـسيـر عـلـى الـطرقـات الـعامـة ومـسانـدة مـديـريـات الأمـن بـهـذه الـمناطـق للـحفـاظ عـلـى أمـن وسـلامـة الـمواطـنـين.

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