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القنصلية الليبية بتونس تعلن بدء حجر المواطنين الراغبين بالعودة إلى البلاد

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت القنصلية الليبية بتونس، الاثنين، بدء إجراءات حجر
المواطنين العالقين بتونس، تمهيداً لعودتهم إلى ليبيا .

وطالبت القنصلية ، في
بيان لها عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، المواطنين
الراغبين بالعودة إلى البلاد، التوجه إلى فندق “مرادي قمرت”، لغرض حجرهم
صحياً، مؤكدة أن ذلك سيكون خلال يومي الاثنين والثلاثاء

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