أعلنت القنصلية الليبية بتونس، الاثنين، بدء إجراءات حجر

المواطنين العالقين بتونس، تمهيداً لعودتهم إلى ليبيا .

وطالبت القنصلية ، في

بيان لها عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، المواطنين

الراغبين بالعودة إلى البلاد، التوجه إلى فندق “مرادي قمرت”، لغرض حجرهم

صحياً، مؤكدة أن ذلك سيكون خلال يومي الاثنين والثلاثاء

The post القنصلية الليبية بتونس تعلن بدء حجر المواطنين الراغبين بالعودة إلى البلاد appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24