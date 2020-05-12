قصة احتجاج الليبيين العالقين أمام السفارة في الأردن

تقرير 218

قامت مجموعة من الليبيين العالقين في الأردن بوقفة احتجاجية أمام السفارة الليبية التي قالوا في بيان وقفتهم إنها لم تهتم بهم وأنكرت وجودهم بعد إخراجهم من الفنادق.

وأوضح القنصل الليبي بالسفارة الليبية أكرم أبوسلوم عبر مداخلة له مع برنامج خليك في الحوش على قناة 218 أن السفارة قامت بواجبها بحصر العالقين من الداخلين للأردن خلال العام الحالي وأن بعض المواطنين رفضوا السفر إلى ليبيا عبر مطار بنينا في بنغازي مطالبين بالرجوع عبر مطارات المنطقة الغربية.

يذكر أن هذه المشكلة ظهرت أيضا في مصر وتركيا، فمع كل الاجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا لمكافحة كورونا في الحكومتين الليبية والوفاق بالتعاون مع السفارات إلا أن مشكلة الانقسام السياسي تدخل حتى في فاعلية هذه المبادرات في انتظار تنسيق مع شركات الطيران لإيجاد حل لأزمة الثقة في تعامل المواطنين وتخوفاتهم من السفر إلى غير مناطقهم.

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