بعد واقعة المشرى .. السفير الليبي بإسبانيا ينفى رجوع عالقين دون حجرهم صحياً

نفى السفير الليبي بإسبانيا وليد أبو عبدالله، الاثنين،

صحة الأخبار المتداولة عن رجوع المواطنين العالقين فى إسبانيا دون حجرهم صحياً أو إجراء

التحاليل الخاصة بفيروس كورونا، وذلك استمرارا لمسلسل دخول بعض المواطنين إلى

البلاد دون حجرهم صحيا .

وأكد أبو عبد الله، فى تصريح صحفي، أن هذه الأخبار عارية

عن الصحة تماماً، موضحاً أنه قد تم إرجاع 103 مواطن ليبي إلى البلاد، بعد حجرهم صحياً

14 يوم وعمل التحاليل الخاصة بفيروس كورونا.

يشار إلى أن خالد

المشرى رئيس ما يسمى بمجلس الدولة، كان قد توسط لدخول عدد من الليبيين القادمين من

تركيا دون حجرهم أو إجراء فحص لهم والتأكد من خلوهم من مرض كورونا، وفقا للإجراءات

المتبعة، فيما يجرى القائم بأعمال النائب العام في طرابلس تحقيقات حول الواقعة .

