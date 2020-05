شركة الكهرباء: عودة التيار الكهربائي إلى 4 مناطق عقب إصلاح محطة البريد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء، عن عودة التيار الكهربائي لعدة مناطق عقب صيانة محطة البريد و تغيير مصدر التغذية بها من محطة الرحبة.

وأوضح المكتب الإعلامي للشركة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه كان قد انقطع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل بمنطقة الجفينة والبريد والحضيرة الجمركية وشيل غوط الرمان، عقب سرقة الخط الرئيس 11 ك. ف مسافة 800 متر.

وأشار المكتب إلى أن العاملين بالشركة تمكنوا من صيانة العطل لحين إرجاع الأسلاك المسروقة.

