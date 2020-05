كشفت مصادر إعلامية، الثلاثاء، عن لقاء سري جمع القيادي

بتنظيم القاعدة “معمر الأمين الخمسي”، المكنى بـ”أبو مصعب الليبي”

بخالد الشريف أحد قيادات ما تسمى بالجماعة الليبية المقاتلة، عقب عودة الأخير الأسبوع

الماضي من إسطنبول برفقه ضباط العمليات التركية.

وأوضحت المصادر، أن هناك أنباء عن تكليف الشريف برئاسة جهاز

الاستخبارات التابع لحكومة الوفاق غير المعتمدة، خلفاً لعبدالقادر التهامي الذي توفي

في ظروف غامضة.

وأضافت المصادر،

أن الجيش رصد استعدادات قام بها “أبو مصعب الليبي” عقب لقائه بخالد الشريف،

إضافة إلى رصد اتصالات بين “أبو مصعب الليبي” وعناصر إرهابية للترتيب لعمل

عسكري ضد مدينة ترهونة بالتزامن مع قاعدة عقبة بن نافع ” الوطية “،

مضيفة أن مشاركة القاعدة ربما تأتي في إطار تحالف جديد بقيادة تركيا، إضافة إلى أن

هناك رغبة لدى تنظيم القاعدة للثأر لمقتل عبدالرؤوف الصاري قائد مليشيات زليتن، الذي

قتله الجيش في محور القره بوللي على الطريق الساحلي قبل أسبوعين.

وبينت المصادرأن المحور الرئيسي للهجوم على مدينه ترهونة سيكون عن طريق عدة محاور أهمها منطقة مسلاتة القريبة منها .

يشار إلى أن الشريف يحاول إحياء فكرة ما يسمى الحرس الوطني

بعيدا عن المؤسسات الأمنية والعسكرية، ويرافقه عدد من العناصر المتطرفة من قيادات مجالس

الشورى الفارين من مدن بنغازي ودرنة قبل سنوات.

The post بعد عودته من تركيا.. مصادر: خالد الشريف يخطط لعمل إرهابي ضد ترهونة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24