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قائد عملية إيريني: مهمتنا تنفيذ حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا في المتوسط

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رأى رئيس بعثة “إيريني” الأوروبية الأدميرال فابيو أغوستيني أنه على غرار ما قاله الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فإن مهمة إيريني ليست الحل بل جزء من مساهمة الاتحاد لتحقيق السلام الذي يمر عبر القرارات والمداولات السياسية.

أغوستيني وفي مقابلة مع صحيفة” ميسّاجّيرو” الإيطالية أمس الإثنين وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية قال:”سنعمل بطريقة متوازنة تجاه جميع البلدان المعنية وجميع الأطراف المشاركة فهناك في الوقت الحاضر 20 دولة تشارك بالأفراد والمعدات وهي نتيجة ممتازة نظر لأن الجميع يواجهون حالة طوارئ كوفيد 19 التي لم تدخر حتى الإجراءات اللازمة للشروع بهذه المهمة”.

وذكر أغوستيني:” أن السفينة الفرنسية المشاركة بالمهمة والتي لديها قدرة كشف جوي تتيح لنا مراقبة حركة الملاحة البحرية وربما الجوية أيضاً”، مبينا أن الهدف الأولي هو تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا أما المهام الثانوية فهي المساعدة على منع صادرات النفط غير المشروعة وتهيئة خفر السواحل الليبي والبحرية ودعم مكافحة الاتجار بالبشر.

وأشار قائد إيريني الى أن أجهزة الإستخبارات التابعة للدول الأعضاء وكذلك الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية والتي سنزَّود بها قبل وكالة (SatCen) الأوروبية ستكون عنصراً أساسياً في عملنا،وفقاً لقوله.

أما فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، أوضح الأدميرال الإيطالي قائلاً:” إنه على العكس من مهمة صوفيا السابقة فإن هذه مهمة ثانوية بالنسبة لنا ومع ذلك سنحاول نشر قطع بحرية لاعتراض ورصد جميع أنواع الاتجار غير المشروع”.

وخلص أغوستيني الى القول:” محاربة الاتجار بالبشر تتم أيضاً من خلال تدريب الأفراد الليبيين ليتمتع خفر السواحل وقوات البحرية بالاستقلالية بشكل متزايد، لإدارة الأمن داخل مياهها الإقليمية بينما سنظل نحن وآلياتنا بعيدين عن هذه المسألة”

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • منظمة الصحة العالمية . بإيضاح من خبراء من بلاد اليمن –
    منظمة الصحة العالمية- عبارة عن منظمة عالمية لتجارة المخدرات , وتزوير الجنسيات وجوازات السفر .

    -بموافقة من إدارة إتفاق الصخيرات .والمجلس الدولي العالمي لمكافحة التهريب والتزوير .وتأمين العلاقات الدولية الفعلية الخالية من الشوائب.
    -تورط بعض أطراف في عمليات تهريب مخدرات مع الفرنسين وبرلمان تونس في منظمة الصحة العالمة بأوروبا وإيران ـ والقيادة العسكرية الحربية تصرح من البنتاغون بأخذ تصريح عسكري بأستخدام السلاح الأمريكي الحربي لضرب :-
    1-طائراات وسفن رومانية .
    2- يخوت لبنانية وقاعدة تجسس فرنسية تتمركز في جزر تونس .
    3- ومناطق جبلية بيين حدود تونس و الجزائر .

    وذلك في حرب سياسية واستراتجية وتهديدات ومواجهة بين العسكرية الأمريكية وقوات حفظ السلام وبين التمويل الفرنسي الأوروبي الواضح لتجار المخدرات وأستهلاك النظام الصحي في منطقة الشمال الافريقي والسواحل البحر المتوسط وكذلك بعض دول الخليج.

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  • – With the approval of the Skhirat Agreement Administration and the International International Council to Combat Smuggling and Counterfeiting. And securing effective international relations without impurity.
    – Some parties were involved in drug smuggling operations with the French and the Tunisian Parliament in the World Health Organization in Europe and Iran – and the military military leadership authorizes the Pentagon to take a military permit to use the American military weapon to strike: –
    1- Romanian planes and ships.
    2- Lebanese yachts and a French espionage base stationed in the Tunis islands.
    3- And mountainous areas between the borders of Tunisia and Algeria.

    And that is in a political and strategic war, threats and confrontation between the American military and the peacekeepers, and the clear French-European funding for drug traffickers and health system consumption in the North African region and the Mediterranean coasts, as well as some Gulf countries.

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