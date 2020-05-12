قالت مصادر من وزارة الخارجية الإيطالية إنه من المقرر أن ينعقد غداً مؤتمر بالفيديو، يأتي تبعاً لقمة برلين حول ليبيا.

وبحسب وكالة آكي ذكرت مصادر من مقر الوزارة، قصر (فارنيزينا) أن “الملف الليبي لا يزال موضوعا ذا أولوية”، بالنسبة لإيطاليا.

وكان وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، لدى لقائه بمقر الوزارة في روما (قصر فارنيزينا)، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي باشاغا، في فبراير الماضي، قد أكد “التزام إيطاليا الاقصى بحل سياسي للأزمة الليبية، بدءاً بالتنفيذ الكامل لمخرجات مؤتمر برلين”.