أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدل في مناطق الشمال الغربي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال طقس اليوم الثلاثاء على مناطق الشمال الغربي، إذ تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و29 درجة مئوية على الساحل الغربي، وبين 30 و35 درجة مئوية على مناطق الدواخل، ثم تسجل ارتفاعا ملحوظا غدا والخميس المقبل.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الشمال الشرقي و الجنوب الشرقي، إذ تسجل بين 35 و40 درجة مئوية، وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد على المناطق الساحلية، وتبقى مرتفعة نسبيا على مناطق الجنوب الغربي بين 39 و43 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية تظهر بها سحب قليلة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة على الساحل بين 38 و45 درجة مئوية، وبين 30 و35 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مراده

السماء صافية تظهر بها سحب قليلة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و40 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية تظهر بها بعض السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و43 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و39 درجة مئوية.

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