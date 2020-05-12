اخبار ليبيا الان

“الحكم المحلي” تطالب البلديات بإعداد مشاريع الميزانيات

تم النشر منذُ 16 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خاطب مدير مكتب التنمية المكانية والمشروعات في وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الوفاق نجم الدين الغني كافة عمداء البلديات ورؤساء المجالس التسييرية والجهات العامة التابعة للوزارة بضرورة تبويب مقترحات مشاريع الميزانية على أن تكون موزعة على فصول العام الجاري

وشدد الغني في كتابه الذي اطلعت قناة 218 على نسخة منه بضرورة التزام كافة البلديات بإنجاز مقترحات مشاريع الميزانية وفقا للضوابط في فترة أقصاها أسبوعين اعتبارا من تاريخ تعميمه منوها في الوقت ذاته على أن كافة المقترحات سيتم تقديمها إلى وزارة التخطيط لدراستها وتقييمها.

وأشار مدير مكتب التنمية إلى إخلاء مسؤولية وزارة الحكم المحلي من أي تأخير قد يحدث في تقديم الإجراءات لوزارة التخطيط وتعطل المعاملات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك