“الحكم المحلي” تطالب البلديات بإعداد مشاريع الميزانيات

خاطب مدير مكتب التنمية المكانية والمشروعات في وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الوفاق نجم الدين الغني كافة عمداء البلديات ورؤساء المجالس التسييرية والجهات العامة التابعة للوزارة بضرورة تبويب مقترحات مشاريع الميزانية على أن تكون موزعة على فصول العام الجاري

وشدد الغني في كتابه الذي اطلعت قناة 218 على نسخة منه بضرورة التزام كافة البلديات بإنجاز مقترحات مشاريع الميزانية وفقا للضوابط في فترة أقصاها أسبوعين اعتبارا من تاريخ تعميمه منوها في الوقت ذاته على أن كافة المقترحات سيتم تقديمها إلى وزارة التخطيط لدراستها وتقييمها.

وأشار مدير مكتب التنمية إلى إخلاء مسؤولية وزارة الحكم المحلي من أي تأخير قد يحدث في تقديم الإجراءات لوزارة التخطيط وتعطل المعاملات.

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