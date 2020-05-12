«يونيسف»: توفير 82 طن أدوية ولوازم أساسية «منقذة للحياة» إلى  ليبيا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، عن توفير 82 طن من الأدوية واللوازم الأساسية منقذة للحياة، إلى ليبيا.

وقالت المنظمة في بيان لها، الثلاثاء، إن “المساعدات الطبية سيستفيد منها 120 ألف امرأة وطفل في ليبيا، ضمن برنامج متكامل لصحة الأم والطفل”.

وكان مكتب “يونيسف”، في ليبيا قد أعلن في 14 أبريل الماضي، عن توفير 122 طنًّا من الأدوية لنحو 225 ألف امرأة وطفل، وقال آنذاك، إن “تلك المسلتلزمات، كاشفا أهمية تلك اللوازم لتعزيز خدمات الصحة الأولية الجيدة والخدمات المنقذة لحياة الأمهات والمواليد الجدد والأطفال”.