اليونيسف: استكمال أعمال صيانة مدرسة بعين زارة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” استكمال أعمال الصيانة لمدرسة الزهور للتعليم الأساسي في بلدية عين زارة والتي يستفيد منها نحو 800 تلميذه و950 تلميذ.

وبينت اليونيسف عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن المدرسة تعرضت في 2019 لأضرار بالغة في الفصول والمعامل والمكاتب الإدارية نتيجة النزاع الجاري في العاصمة طرابلس عليه، مضيفة أنه في إطار خطة العمل بين وزارة التعليم الليبية واليونيسف خضعت المدرسة على مدار خمسة أشهر لصيانة شاملة كما تم تزويد تلاميذ المدرسة بالمستلزمات التعليمية المتمثلة في الحقائب والأدوات المدرسية

وأشارت المنظمة إلى أن مدرسة الزهور هي واحدة من ثلاث مدارس عملت اليونيسف على إعادة تأهيلها هذا العام في طرابلس، كما تجري أعمال الصيانة في (2) مدارس في طرابلس حيث سيصل عدد التلاميذ المستفيدين حوالي 3573

وأوضحت اليونيسف أنها تعمل على إعادة تأهيل المدارس من خلال الدعم السخي للاتحاد الأوروبي في ليبيا.