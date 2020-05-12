خارجية الحكومة الليبية ترحب بالبيان المشترك لدول مصر والإمارات وفرنسا واليونان وقبرص حول التدخل التركي في ليبيا

أخبار ليبيا24

رحّبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، بالبيان المشترك، الصادر عن وزراء خارجية مصر والإمارات واليونان وقبرص وفرنسا، الذي ندد بالانتهاكات والاختراقات التي تقوم بها تركيا في ليبيا.

وجددت الوزارة، في بيان، رفضها الكامل لمذكرتي التفاهم الموقعة في نوفمبر 2019 بين تركيا وحكومة الوفاق والتي “قوضت عملية السلام في ليبيا بجلبها للمرتزقة ودعمها الدائم للمليشيات الإرهابية المسلحة بكل أنواع الأسلحة والطائرات المسيرة وعدم احترامها لإرادة الشعب الليبي في بناء دولة القانون والمؤسسات والديمقراطية”.

كما جددت الوزارة، تأييدها الكامل للجيش الوطني الليبي في حربه ضد الغزو التركي والجماعات الإرهابية التي تسطير على العاصمة طرابلس.

وأشارت الوزارة إلى أن القيادة العامة للجيش أعلنت هدنة إنسانية خلال شهر رمضان، وذلك احتراما لهذا الشهر الفضيل واستجابة لمطالبات الدول الصديقة والشقيقية، إلا أن “المليشيات لم تحترم ذلك وشنت هجوما فاشلا على قاعدة الوطية ومدينة ترهونة الآمنة وأرهبت المدنيين وقتلت الأطفال والنساء والشيوخ”.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، “المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة ورفض الغزو العسكري التركي السافر على ليبيا وجلبهم للمرتزقة الأجانب، وتدعوهم للتحلي بالشجاعة وإنصاف الشعب الليبي بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق غير الدستورية وغبر المعتمدة والمنتهية الصلاحية حكومة المليشيات والتي سببت القلاقل والفوضى لليبيين والعالم ودول حوض المتوسط بتوقيعها اتفاقية الخزي والعار مع حكومة أردوغان”.

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