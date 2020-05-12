قنونو: استهداف شاحنتي نقل وقود بالشويرف

أقر المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو باستهداف شاحنتي نقل وقود في منطقة الشويرف.

وبين قنونو عبر صفحة بركان الغضب بموقع “فيسبوك” أن طيران الوفاق استهدف

#عملية_بركان_الغضب: المتحدث باسم الجيش الليبي عقيد طيار محمد قنونو شاحنتي نقل وقود في الشويرف كانت في طريقها لإمداد قوات الجيش.

وأكد قنونو أن المنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى هي مناطق عمليات عسكرية لقوات الوفاق يمنع التحرك فيها بدون إذن مسبق، سواء للآليات العسكرية وشبه العسكرية أو شاحنات نقل البضائع والوقود.