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قنونو: استهداف شاحنتي نقل وقود بالشويرف

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أقر المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو باستهداف شاحنتي نقل وقود في منطقة الشويرف.

وبين قنونو عبر صفحة بركان الغضب بموقع “فيسبوك” أن طيران الوفاق استهدف 

#عملية_بركان_الغضب: المتحدث باسم الجيش الليبي عقيد طيار محمد قنونو شاحنتي نقل وقود في الشويرف كانت في طريقها لإمداد قوات الجيش.

وأكد قنونو أن المنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى هي مناطق عمليات عسكرية لقوات الوفاق يمنع التحرك فيها بدون إذن مسبق، سواء للآليات العسكرية وشبه العسكرية أو شاحنات نقل البضائع والوقود.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • لو أنت رجل شريف لكان انحزت للوطن وللجيش وسجلت أسمك في لوحة الشرف للمدافعين عن حرمة الوطن كان خيرا لك ومن أن يجروا بك عيال في عمر اولادك وقال اسموك الناطق باسم قوات بركات العفط ومليشيات العبط ولكن كل مخلوق ينام علي الجنب اللي يريحه وديك الكناسه يجد راحته في مكب القمامه وفائدته من ذلك اللي ما يأكلها من العفن يشمها شم

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