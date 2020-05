الدلاعي : تركيا دولة لديها مشاريع معادية للأمة ونرفض استغلالها لتونس في العبور إلى ليبيا

قال عضو مجلس النواب التونسي عن حركة الشعب، رضا الدلاعي، إن خطوة استخدام الأراضى التونسية لتوصيل أي مساعدات تركية إلى ليبيا غير مرحب بها، مؤكدا رفض حزبه استباحة تونس من طرف دولة لديها مشاريع معادية للأمة العربية.

وأوضح الدلاعي، في تصريحات صحفية، أن دور تركيا في ليبيا وفي أكثر من منطقة عربية مثل سوريا مشبوه، وهو ما جعل الشعب التونسي ينظر بريب إلى نزول هذه الطائرة فى تونس للعبور إلى ليبيا.

وأضاف الدلاعي أنه لو فرص أنها تحمل مساعدات طبية فعلا فإن الجهة التركية منحازة إلى طرف بعينه في ليبيا و غير محايدة، وبالتالي فإن هذه المساعدات ستكون موجهة لأطراف بعينها وليس لعموم الشعب الليبي، مشيرا إلى أنه بذلك يكون هناك مساس بالوحدة الليبية و بالقرار الوطني الليبي.

