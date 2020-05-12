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بوابة إفريقيا الإخبارية/ أجدبيا |

12 May, 2020

أعلنت مديرية أمن اجدابيا، اليوم الثلاثاء، وصول دفعتين من أهالي المدينة العالقين بجمهورية مصر العربية إلى منفذ امساعد البري ،و كان في استقبالهم اللجنة الأمنية لمكافحة وباء كورونا المستجد والمرسلة إلى المنفذ منذ أكثر من يومين بقرار من رئيس الغرفة الأمنية المشتركة اجدابيا، العقيد ونيس الشكري.

وقالت المديرية إنه أرسلت إلى المنفذ بعض دوريات الشرطة وسيارت إسعاف، وحافلة ركاب، وشاحنة لنقل الأمتعة والحقائب تابعة لمديرية الأمن بهدف تسهيل دخول العالقين ،كما طالبت العائدين بضرورة الالتزام والتقييد بتعليمات اللجنة الطبية طوال فترة الحجر الصحي.

وأشار البيان إلى تسكين دفعة العالقين الثانية بالكامل، التي بغلت أعدادها 51 عائلة، وقدمت مديرية الأمن اعتذارها عن أي تقصير خارج عن الإرادة، مشيرة إلى بذلها قصارى جهدها لتأمين عودة العالقين وتسكينهم.