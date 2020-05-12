عقوب يبحث سياسات عمل مرحلة ما بعد كورونا

عقد وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب اجتماعا موسعا بمقر ديوان وزارة الصحة بالبيضاء لمناقشة حزمة من المواضيع والقرارات الصادرة عن وزارة الصحة لمجابهة فيروس كورونا ومراجعة ما تم تنفيذه من اجراءات احترازية بالمرافق الصحية بالبلاد خلال الفترة الماضية، وذلك بحضور وكيل الوزارة للشؤون الفنية نوري الورفلي ومديري الإدارات والمكاتب والأقسام بالوزارة.

وبينت إدارة الإعلام بوزارة الصحة أن الاجتماع بحث آليه زيادة تطوير منظومة العمل بالمرافق الصحية بالبلاد، ووضع إطار عام لاستراتيجية شاملة تتضمن خطط عمل وسياسات لمرحلة ما بعد “كوفيد – 19″، وتغطية احتياجات القطاعات الصحية الأكثر إلحاحاً في المستقبل المنظور.

كما تم مناقشة سُبل الدعم الفني لمراكز العزل السريري الطبي لتمكينها من مواجهة أخطار انتشار الأمراض التنفسية في الفترة المستقبلية ومتابعة كافة الاجراءات الادارية والمالية العالقة وحادثة الاعتداء علي مستشفي الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي.

و أكد وزير الصحة إن الحكومة الليبية تنظر للواقع الذي فرضه فيروس كورونا المستجد على مجالات العمل الحكومي والنشاط الإنساني، من منظور الخطط المستقبلية ما يحتم العمل بطريقة أسرع وأكثر استجابة لوضع أطر وتوجهات استراتيجية ومستهدفات عاجلة وآجلة لتلبية الاحتياجات التنموية الملحة لمواجهة المتغيرات واستباق متطلبات مرحلة ما بعد “كوفيد – 19”.