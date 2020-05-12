الثني يبحث المشاريع المتعثرة بهذه المناطق

التقى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني عضو مجلس النواب نصر الدين مهنى الفايدي.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان مجلس بمدينة بنغازي مناقشة المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، ومختلف مشاريع الحكومة خلال الفترة الراهنة.

وبحث الثني مع عضو المجلس المشاريع المتعثرة بمنطقة الفايدية واشنيشن وبلقس، خاصة تلك المتعلقة بصيانة وانشاء الطرق، وشبكات مياه الصرف الصحي، إضافة لخزان المياه الخاص بتلك المناطق.