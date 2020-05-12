“مكافحة الأمراض” يعلن خلو 100 عينة من كورونا

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض سلبية 100عينة استلمها للكشف عن فيروس كورونا.

وذكر المركز في بيانه رقم 65 أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض استلم الثلاثاء(100) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوها جميعا من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مركز مكافحة الأمراض أن إحصائيات كورونا حتى الآن بلغت 64 إصابة منها 33 نشطة ما تزال تخضع للعناية وتعافي 28 حالة إضافة إلى 3 حالات وفاة.

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