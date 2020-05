أعلنت مديرية أمن اجدابيا، الثلاثاء، عن وصول دفعتين من أهالي

المدينة العالقين بمصر إلى منفذ امساعد البري .

وأوضحت المديرية، فى بيان لها عبر الصفحة الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن الدفعة الأولى وصلت إلى المنفذ أمس الاثنين،

فيما وصلت الدفعة الثانية في الساعات الأولي من اليوم، وعددهم 51 عائلة، وتم تسكينهم

بالكامل .

The post أجدابيا.. وصول دفعتين من أهالي المدينة العالقين في مصر إلى منفذ امساعد appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24