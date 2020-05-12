«آكي»: الخارجية الإيطالية تعقد مؤتمرا بشأن ليبيا غدا

كشفت مصادر في وزارة الخارجية الإيطالية عن عقد مؤتمر بشأن ليبيا غدا الأربعاء، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وقالت المصادر، التي لم تسمها الوكالة، إن المؤتمر المقرر عقده بخاصية «الفيديو كونفرانس»، يأتي تبعا لمؤتمر برلين حول ليبيا، مضيفة أن الملف الليبي «لا يزال أولوية» بالنسبة إلى روما.

وكان وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أكد أنه «يجب أن يتوقف على الفور دخول الأسلحة إلى ليبيا»، وذلك غداة تفعيل الاتحاد الأوروبي عملية «إيريني» لمراقبة الحظر الأممي المفروض على تصدير السلاح إلى ليبيا يوم الجمعة الماضي.

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وكرر دي مايو الدعوة إلى احترام الهدنة والتزام الأطراف بالمسار السياسي، الذي وضع في برلين، معلنا مشاركة بلاده في الاجتماع الوزاري الأول للجنة المتابعة الدولية لمؤتمر برلين في مدينة ميونيخ، وكذلك استعداد إيطاليا للقيام بدورها واستضافة الاجتماع التالي على المستوى الفني.

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أعلن أمس، الإثنين، عزمه تقديم تقرير إلى مجلس الأمن الدولي عن الشروط اللازمة لإنشاء آلية فعالة لرصد وقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة في ليبيا، مجددا دعوته لوقف إطلاق النار، كما حث «الأطراف المتحاربة» على إلقاء السلاح، وذلك في تقرير صادر عن عمل البعثة الأممية خلال الفترة من 15 يناير إلى 5 مايو، وقدمه غوتيريس إلى مجلس الأمن.

ودعا الأمين العام في التقرير، المجتمع الدولي إلى النهوض بدور حيوي في ضمان استدامة التقدم المحرز على مسارات الحوار بين الأطراف الليبية، محذرا من توسيع تنظيم «داعش» أنشطته في الجنوب الليبي.

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