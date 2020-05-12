ميناء بنغازي يترقب وصول آلاف المواشي المستوردة

يترقب ميناء بنغازي وصول سفن محملة بآلاف رؤوس المواشي المستوردة لصالح القطاع الخاص بالتزامن مع حلول النصف الثاني من شهر رمضان.

وبحسب النشرة الصادرة عن إدارة الميناء فقد أظهرت قرب وصول السفينة “هارنسوس” وعلى متنها 6500 رأس من الضأن و139 رأسا من الأبقار وتشير ترجيحات أيضا إلى قرب وصول السفينة “عبد الرحمن” وعلى متنها 600 رأس من الأبقار المستوردة من السوق الإسبانية.

وكانت قد سجلت السوق المحلية ارتفاعا ملحوظا في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء في الآونة الأخيرة حيث تراوح سعر كيلو غرام لحم الضأن الصغير بين 45 و50 دينارا فيما تراوح سعر كيلو الدجاج بين 9 و11 دينارا.

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