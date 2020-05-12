ديفينس ويب: فيروس كورونا يحد من خيارات المهاجرين في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ ترجمة: ياسر محمد |

12 May, 2020

نشر موقع ديفينس ويب الجنوب إفريقي تقريرا حول أخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وخاصة ما يتعلق بأزمة المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين في ليبيا.

وقال الموقع إنه بعد عدة عمليات عبور فاشلة من ليبيا إلى إيطاليا وفترة اعتقال طويلة، تلاشت آمال المهاجر النيجيري أولو في إجلائه من طرابلس المحاصرة مع عائلته.

وبدلاً من ذلك مع تعطل إعادة توطين اللاجئين وإغلاق المجال الجوي بسبب فيروس كورونا، وجد نفسه عالقًا في العاصمة الليبية مع اشتداد الحرب، وأصبح غير قادر على العمل بسبب القيود المرتبطة بالوباء.

وحتى الآن لا توجد تقارير عن انتشار الفيروس بين المهاجرين في ليبيا. هناك مخاوف من أن يكون له تأثير مدمر إذا ظهر بين المهاجرين.

ويوجد في ليبيا ما يقدر بـ 654 ألف مهاجر – أكثر من 48 ألف الب لجوء مسجل أو لاجئ ، ويعيش العديد منهم في ظروف قاسية مع القليل من الوصول إلى الرعاية الصحية. والقيود المفروضة على الحركة تدفعهم أكثر نحو الهاوية.

قال أولو -38 سنة- الذي يعيش في غرفة واحدة في طرابلس مع زوجته وأطفاله الخمسة منذ إطلاق سراحه من مركز احتجاز المهاجرين في فبراير الماضي “خلال الشهرين الماضيين لم أتمكن من العمل”.

وحصل أولو على ما يكفي من المال لدفع الإيجار وشراء الطعام من خلال تحويلات من الأصدقاء ومبلغ نقدي من وكالة الأمم المتحدة للاجئين. ومن الصعب العثور على العمل العرضي حتى بعد أن تم تخفيف حظر التجول على مدار 24 ساعة في الشهر الماضي وهو قلق من نفاد الأموال.

وقال أولو – الذي امتنع عن ذكر اسم عائلته لأسباب أمنية- عبر الهاتف “إذا فقدت هذه الشقة سأكون في الشارع وأتعرض لهذا الفيروس”، مضيفا “أنه أمر مخيف الآن.” لطالما قدم المهاجرون الأفارقة والشرق أوسطيون إلى ليبيا بحثًا عن وظائف في الاقتصاد الذي يعتمد على النفط في البلاد.

ومع انزلاق البلاد في صراع بعد الاحداث المدعومة من الناتو في عام 2011 وضع المهربون مئات الآلاف في قوارب وأرسلوهم عبر البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا.

وفي السنوات الثلاث الماضية انخفضت المعابر بسبب جهود الاتحاد الأوروبي وإيطاليا لتعطيل شبكات التهريب وزيادة عمليات الاعتراض التي يقوم بها خفر السواحل الليبي التي أدانتها جماعات حقوق الإنسان.

صواريخ

ويُعتقل من اعترضهم خفر السواحل في مراكز خاضعة لسيطرة الحكومة اسمياً أو يُتركون ليعولوا أنفسهم.

وتعرضت مراكز احتجاز المهاجرين بشكل متكرر للضرب أثناء القتال. والخميس الماضي سقطت مجموعة من الصواريخ على شاطئ طرابلس بالقرب من قاعدة بحرية يحتجز بها المهاجرون.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن حوالي 25 مهاجراً عادوا إلى سفينة خفر السواحل لتجنب القصف قبل النزول والذهاب إلى مركز احتجاز لا يخضع لسيطرة الحكومة.

وقال مهاجر إريتري محتجز في الزاوية إنه كان نائماً في حظيرة مع 230 شخصاً من بينهم البعض يشتبه في إصابتهم بالسل. وأضاف أن أولئك الذين لا يستطيعون تحمل رشوة الحراس يُحتجزون في حظيرة منفصلة مغلقة بشكل دائم.

وأوضح “ليس لدينا ما يكفي من الغذاء. لدينا 24 مريضا بالسل”. وتابع في رسالة نصية “ليس لدينا احتياطات ضد الفيروسات التاجية”.

وتكافح وكالات الإغاثة للعمل في بلد تسيطر عليه الجماعات المسلحة ، تجد صعوبة في تعقب المهاجرين العائدين بعد الرسو.

قال توم جاروفالو المدير القطري للجنة الإنقاذ الدولية “يبدو أن عدد الأشخاص المحتجزين أقل”، وأضاف “السؤال هو إلى أين هم ذاهبون وليس لدينا الجواب لذلك هذا محزن.”

وتقوم المفوضية بإجلاء أو إعادة توطين بعض اللاجئين الأكثر ضعفاً حتى يتم إغلاق المجال الجوي في أبريل.

وتوزع الوكالة -التي أغلقت مركز في طرابلس في يناير بسبب تدخل الجماعات المسلحة- النقود والمواد الغذائية ومستلزمات النظافة. وقال جان بول كافالييري رئيس بعثة المفوضية في ليبيا إن المدفوعات تعوقها أزمة سيولة طويلة الأمد في البنوك الليبية.

وأوضح أنه قلق من فقدان سبل العيش بسبب زيادة حالات الإصابة بالفيروسات التاجية سيحاول المزيد من الأشخاص عبور البحر.

وقال “الناس يائسون”، موضحا “نحن قلقون من أن بعضهم سيعرض حياتهم للخطر في البحر”.