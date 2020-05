الأرصاد : الطقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الثلاثاء، أن الطقس سيكون معتدلا على مناطق الشمال الغربي، و تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و29 درجة مئوية على الساحل الغربي و ستتراوح درجة الحرارة بين 30 و35 درجة مئوية على مناطق الدواخل، وتسجل ارتفاعا ملحوظا غدا والخميس المقبل.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الشمال الشرقي والجنوب الشرقي، إذ تسجل بين 35 و40 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا طفيفا يوم الغد على المناطق الساحلية، وتبقى مرتفعة نسبيا على مناطق الجنوب الغربي بين 39 و43 درجة مئوية.

وأوضح المركز أن مناطق رأس اجدير حتى سرت و سهل الجفارة والجبل نفوسة ستكون السماء بها صافية و تظهر بها سحب قليلة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة على الساحل بين 38 و45 درجة مئوية، وبين 30 و35 درجة مئوية على الدواخل.

أما على مناطق الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد و الواحات و مراده ستكون السماء صافية و تظهر بها سحب قليلة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و40 درجة مئوية.

كما ستكون السماء صافية على مناطق الجفرة و سبها و غات و غدامس و الحمادة وتظهر بها بعض السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و43 درجة مئوية.

أما على مناطق الكفرة و السرير و تازربو ستكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و39 درجة مئوية والسماء صافية.

