قال وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش، الثلاثاء، إن الاجتماع الخماسي الذي دعت له مصر وشاركت فيه فرنسا واليونان وقبرص والإمارات والبيان الصادر عنه “رسالة دبلوماسية متزنة”.

وأضاف قرقاش في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” تويتر”، أن ثقل الدول المشاركة وسعيها إلى تعزيز الاستقرار وتغليب القانون الدولي لا يمكن تجاهله.

وأكد قرقاش أن منصة مهمة تأسست من خلال تغليب لغة القانون الدولي على قوانين الغاب.

وكان كلا من مصر والإمارات واليونان وفرنسا وقبرص، اجتمعوا أمس الإثنين، و أعربوا عن أسفهم لتصاعد العنف في ليبيا، واعتبروا أن اتفاقية تركيا مع حكومة الوفاق غير المعتمدة تهدد الاستقرار الإقليمي.

The post قرقاش : ثقل الدول المشاركة فى الاجتماع الخماسي لتعزيز الاستقرار فى ليبيا لا يمكن تجاهله appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24