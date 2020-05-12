عقوب يعقد اجتماعا لمناقشة القرارات الصادرة حول مواجهة كورونا

ناقش وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب حزمة من الموضوعات والقرارات الصادرة لمجابهة فيروس كورونا، ومراجعة ما تم تنفيذه من إجراءات احترازية، وذلك خلال اجتماع موسع عقده أمس بمقر ديوان وزارة الصحة بالبيضاء.

الاجتماع بحث أيضا آلية زيادة تطوير منظومة العمل بالمرافق الصحية بالبلاد، ووضع إطار عام لاستراتيجية شاملة تتضمن خطط عمل وسياسات لمرحلة ما بعد كوفيد 19، وتغطية احتياجات القطاعات الصحية الأكثر إلحاحا في المستقبل المنظور.

هذا وتمت مناقشة سبل الدعم الفني لمراكز العزل لتمكينها من مواجهة أخطار انتشار الأمراض التنفسية في الفترة المستقبلية، ومتابعة كافة الإجراءات الإدارية والمالية العالقة.

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