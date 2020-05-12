الثني يبحث مع العقوري عددا من مشاريع بلدية توكرة

استقبل رئيس الحكومة عبدالله الثني أمس عضو مجلس النواب يوسف العقوري، حيث بحثا آليات حل مشكلة نقص المياه بخط بنينا توكرة.
وحسب الحكومة الليبية فقد بحث الاجتماع أيضا مشروع إنشاء عدد من المباني الإدارية ببلدية توكرة، ومنها مبنى لفرع جهاز الحرس البلدي، ومصلحة الأحوال المدنية، إلى جانب بحث حل مشكلة القمامة ببلدية توكرة، كما منح الثني الإذن بإنشاء طريق تنسلوخ بطول ستة كيلومترات.
كما بحث رئيس الحكومة عبدالله الثني أمس في بنغازي مع عضو مجلس النواب نصر الدين الفايدي المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، ومختلف مشاريع الحكومة خلال الفترة الراهنة.
وحسب الحكومة فقد بحث الثني والفايدي أيضا المشاريع المتعثرة بمنطقة الفايدية واشنيشن وبلقس، خاصة تلك المتعلقة بصيانة وإنشاء الطرق وشبكات مياه الصرف الصحي، إضافة إلى خزان المياه الخاص بتلك المناطق.
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