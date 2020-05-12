الثني يبحث مع العقوري عددا من مشاريع بلدية توكرة

استقبل رئيس الحكومة عبدالله الثني أمس عضو مجلس النواب يوسف العقوري، حيث بحثا آليات حل مشكلة نقص المياه بخط بنينا توكرة.

وحسب الحكومة الليبية فقد بحث الاجتماع أيضا مشروع إنشاء عدد من المباني الإدارية ببلدية توكرة، ومنها مبنى لفرع جهاز الحرس البلدي، ومصلحة الأحوال المدنية، إلى جانب بحث حل مشكلة القمامة ببلدية توكرة، كما منح الثني الإذن بإنشاء طريق تنسلوخ بطول ستة كيلومترات.

كما بحث رئيس الحكومة عبدالله الثني أمس في بنغازي مع عضو مجلس النواب نصر الدين الفايدي المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، ومختلف مشاريع الحكومة خلال الفترة الراهنة.

وحسب الحكومة فقد بحث الثني والفايدي أيضا المشاريع المتعثرة بمنطقة الفايدية واشنيشن وبلقس، خاصة تلك المتعلقة بصيانة وإنشاء الطرق وشبكات مياه الصرف الصحي، إضافة إلى خزان المياه الخاص بتلك المناطق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا