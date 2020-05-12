المسماري: خطاب حفتر لم يتطرق للبرلمان وإنما قصد الرئاسي والدولة

أكد الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري أن الأجسام السياسية التي كان يقصدها القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في خطابه هي الأجسام التي تمثل مشاريع وهيئات أخرى كالمجلس الرئاسي ومجلس الدولة، وليس مجلس النواب.

مضيفا في مؤتمر صحفي أمس أن البرلمان جسم شرعي جاء عبر الانتخابات، ولا يمكن إنهاء عمله إلا من خلال الانتخابات.

المسماري أثنى على بيان وزراء خارجية الدول الخمس، مصر وقبرص واليونان وفرنسا والإمارات العربية المتحدة، حول التهديدات التركية في المتوسط، مؤكدا أنه رسالة قوية وتأكيد على شرعية القوات المسلحة، وما تقوم به للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

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