وزارة الخارجية ترحب بالبيان الخماسي حول ليبيا

رحبت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية بالبيان المشترك الصادر من وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات العربية المتحدة، الذي ندد بالانتهاكات والاختراقات التي تقوم بها تركيا في ليبيا.

الخارجية وفي بيان لها اليوم جددت رفضها الكامل لمذكرتي التفاهم الموقعة بين تركيا وفايز السراج، كما جددت تأييدها الكامل للقوات المسلحة في حربها ضد الغزو التركي والجماعات الإرهابية.

هذا ودعت الخارجية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة ورفض الغزو العسكري التركي السافر على ليبيا، وجلبهم للمرتزقة الأجانب، والتحلي بالشجاعة وإنصاف الشعب الليبي بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق غير الدستورية والمنتهية الصلاحية.

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