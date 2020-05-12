غوتيريش يجدد دعوته لوقف إطلاق النار في ليبيا

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعوته لما وصفها بأطراف النزاع في ليبيا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلقاء أسلحتهم دون إبطاء، دعما للمعركة الكبرى ضد جائحة كورونا.

وقال غوتيريش في تقرير عن عمل البعثة الأممية في ليبيا عن الفترة من 15 يناير وحتى 5 مايو الجاري، قال إن وقف إطلاق النار يسمح للعاملين في مجال المساعدة الإنسانية بالوصول إلى السكان الأكثر عرضة لخطر الجائحة.

هذا وأبدى غوتيريش تفاؤله بالمناقشات البناءة التي أجرتها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وصياغة مشروع اتفاق لوقف إطلاق النار.

الأمين العام للأمم المتحدة قال، إن للمجتمع الدولي دورا حيويا في ضمان استدامة التقدم المحرز على مسارات الحوار بين الأطراف الليبية.

وشدد غوتيريش في تقرير البعثة الأممية أمس على ضرورة تأييد استنتاجات مؤتمر برلين والعناصر الصحفية التي أعدها المجلس.

كما ذكر الدول الأعضاء بالالتزامات التي تعهدت بها في هذا المؤتمر، مطالبا إياها بألا تدخر جهدا، وأن تستخدم كل ما في جعبتها من نفوذ للمساعدة على ضمان وقف إطلاق النار وتهيئة بيئة مواتية لإجراء محادثات سياسية تمشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 25-10، وذلك لتمهيد الطريق أمام حل سياسي شامل للنزاع في ليبيا.

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