دعا رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو، إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، واحترام وحدة الأراضي الليبية، معرباً عن إدانة إيطاليا للقصف الأخيرة في طرابلس.

وقال فيكو في تصريحات إعلامية، إن الدور الإيطالي فيما يحدث في ليبيا يتمثل في بناء أرضية للسلام، مشيرا إلى أن أوروبا أدركت أنها بحاجة للتحدث بصوت واحد لحل تلك الأزمة لأن استقرار ليبيا يعني استقرار البحر الأبيض المتوسط.

وشدد فيكو على عدم تمويل طرفي النزاع بالأسلحة، لافتا إلى أن مخرجات مؤتمر برلين خطوة مهمه لتحقيق السلام، ولا يجب على أى عنصر خارجي اتخاذ خطوات ضد ذلك.

The post فيكو يدعو لوحدة التراب الليبي وإيقاف تمويل طرفي النزاع المسلح في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24