العقوري يؤكد حرص مجلس النواب الليبي على العلاقات مع تونس

أكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري حرص المجلس على العلاقات مع دولة تونس.

العقوري وفي تصريحات صحفية أوضح أن مجلس النواب حريص جدا على العلاقات مع تونس؛ نظرا لما بين الشعبين من روابط اجتماعية وثيقة، فضلا عن المواقف التونسية المشرفة مع الشعب الليبي.

وأضاف العقوري أن المجلس طلب رسميا من الخارجية التونسية توضيحا حول الطائرة التركية التي هبطت في تونس من أجل تقييم الأوضاع.

هذا وعبر العقوري عن تقديره للتفاعل الإيجابي من الرأي العام والنخب السياسية في تونس، الرافضين لأي تورط لبلادهم مع الحكومة التركية التي لا يهمها إلا تنفيذ أجنداتها في المنطقة.

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