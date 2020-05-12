باشاغا يبحث “الاهتمامات المشتركة” مع سفير إيطاليا لدى ليبيا

قالت وسائل إعلام تابعة لفائز السراج، إن وزير داخليته فتحي باشاغا عقد لقاء اليوم الثلاثاء مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو.

وأضافت تلك الوسائل الإعلامية أن الاجتماع تركز على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وتصديهما لعدد من المسائل المشتركة منها مسألة الهجرة غير الشرعية، وتداعيتها وتأثيرها على أمن واستقرار البلدين.

وادعت تلك الوسائل الإعلامية أن الاجتماع تطرق أيضا إلى الحرب التي يشنها (ما أسمتها) مرتزقة وميليشيات (القائد العام للجيش الوطني اليبي المشير خليفة) حفتر على العاصمة طرابلس، وما خلفته من أضرار بشرية ومادية وترويع للأمنيين, بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، على حد زعمها.

وتقود إيطاليا عملية إيريني الأوروبية بالبحر المتوسط، التي انطلقت يوم 4 مايو الجاري، لتنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا، وإيقاف عمليات تهريب النفط بطرق غير شرعية، والإتجار بالبشر.

وتعترض كل من تركيا وحكومة فائز السراج على العملية الأوروبية، التي ستعمل على وقف الخرق التركي للقرارات الأممية بشأن ليبيا، ونقل أنقرة مرتزقة سوريين وأسلحة إلى مليشيات السراج في طرابلس في محاولة لوقف تقدم القوات المسلحة بالعاصمة.