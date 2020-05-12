«مكافحة الأمراض» يعلن إجمالي فحوصات «كورونا» في المنطقتين الغربية والشرقية

أعلن المركز الوطني لمكافحة «الأمراض» اليوم الثلاثاء، إجراء 4155 فحصًا مختبريًّا للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.

وحسب نشرة الوضع الوبائي المحلي المنشورة على صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» توزعت العينات بواقع 3005 عينات بالمنطقة الغربية، و1150 عينة بالمنطقة الشرقية.

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ومن ضمن العينات المفحوصة لم تسجل سوى 64 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد، بينها 33 حالة نشطة، فيما بعد عدد المتعافين من الفيروس 28 حالة، في حين سجلت ليبيا ثلاث وفيات جراء الإصابة بالفيروس.

وكان المركز أعلن في وقت سابق اليوم، سلبية نتائج 100 عينة اشتباه إصابة بفيروس «كورونا المستجد» بعد إجراء الفحص المختبري.



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