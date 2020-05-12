دي مايو: وزراء الخارجية الأوروبيون يبحثون غدا نتائج مؤتمر برلين

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أنه ونظرائه الأوروبيين سيجرون غدا الأربعاء مكالمة فيديو حول نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

وقال دي مايو في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “نواصل معالجة قضايا هامة مثل الصراع الليبي وغدا مع نظرائي الاوروبيين سنقوم بإجراء مكالمة فيديو حول نتائج مؤتمر برلين”.

وكان المشاركون في مؤتمر برلين بشأن ليبيا يناير الماضي دعوا لتعزيز الهدنة في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

ودعا المشاركون في المحادثات “إلى وقف كل التحركات العسكرية من قبل طرفي النزاع أو في إطار تقديم الدعم المباشر لأي من الطرفين على كل أراضي ليبيا منذ بداية عمل وقف إطلاق النار”، إضافة إلى “اتخاذ إجراءات تسهم في تعزيز الثقة بينهما مثل عمليات لتبادل الأسرى”.