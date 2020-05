أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة على، الثلاثاء، وفاة شخص وجرح اثنين آخرين في قصف على منطقة الهضبة.

