برلماني تونسي: تونس لن تساند العمل التركي المضر بوحدة ليبيا

من جانبه قال النائب بالبرلمان التونسي، والقيادي عن حزب الجبهة الشعبية في تونس، منجي الرحوي إن النفوذ التركي الواسع في ليبيا يمثل تهديدا مباشرا لتونس، مشيرا إلى أن النظام التركي هو الذي يقود المنظمة العالمية للإخوان المسلمين، وأطماعه الاستعمارية موجودة.

وشدد الرحوي في تصريح أمس لإرم نيوز، على أن تونس لن تتحول إلى حديقة خلفية للعمل التركي العسكري المضر بوحدة ليبيا، منبها إلى أن هناك وعيا شعبيا ووطنيا بأن تكون تونس بلد السلم والأخوة والتضامن، ولن تكون بأي حال من الأحوال أداة لتنفيذ السياسات التركية.

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