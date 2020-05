برامج توعية من كورونا للعاملين بمواقع الحجر الصحي برأس المنقار

أعلنت الغرفة المركزية لمكافحة فيروس كورونا ببنغازي، الثلاثاء، أن فريق الرصد والتقصي، قام بتوعية العاملين في مجال النظافة وتحضير الطعام بمواقع الحجر الصحي برأس المنقار من فيروس كورونا.

وأوضح المكتب الإعلامي للغرفة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن برنامج التوعية تضمن محاضرات قصيرة وتطبيقات عملية عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

وأشار المكتب إلى أنه تم توجيههم لاستخدام أدوات الوقاية الشخصية بطريقة صحيحة ،والاشتراطات الصحية في إعداد وتحضير وتقديم الطعام.

